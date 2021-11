Rico se revolta com decisão de Aline e peões batem boca; veja vídeo

Rico Melquiades ficou revoltado com a decisão de Aline Mineiro de se recusar a indicar um peão direto para a roça e deixar seguir o fluxo do resta um durante a formação da oitava roça de A Fazenda 13, nesta terça-feira. A ex-panicat ganhou de Rico o poder da chama vermelha. Ela tinha duas opções: ganhar R$ 5 mil e seguir o fluxo do jogo com o resta um ou ganhar R$ 10 mil e indicar o quarto peão para a roça.

Aline disse que ia seguir seu coração e preferiu ganhar apenas R$ 5 mil.

O @RicoMelquiades se arrependeu ter dado o Poder para @alinemineiro, mas a @daymelloreal não acreditou muito... #RoçaAFazenda



— A Fazenda (@afazendarecord) November 10, 2021

"Meu Deus. Aí, que ódio. Meu Deus, que burrada. Que burrada?", gritou Rico.

Aline Mineiro não gostou do tom do colega de confinamento e deixou claro que o próprio havia agido errado durante a formação da roça. "Você não fez a sua escolha agora? Poderia ter imunizado a nossa amiga do nosso grupo", rebateu a ex-panicat.