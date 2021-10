Rico e Erasmo trocam farpas durante dinâmica em A Fazenda

Durante uma dinâmica realizada, neste domingo (24), Rico Melquiades se desentendeu com Erasmo Viana em A Fazenda 13.

Os peões participaram de uma atividade que era necessário derrubar "sacos" de dinheiro pendurados em uma árvore cenográfica com plaquinhas com os rostos de todos os confinados. Rico foi eliminado e passou a torcer contra Erasmo e incentivar que os outros participantes derrubassem os saquinhos de dinheiro do influencer.

O ex-marido de Pugliesi se incomodou: "Nossa, o pessoal tá querendo jogar contra mim, velho". Rico se defendeu e afirmou que a torcida não era uma regra estabelecida pela produção do programa e continuou com as provocações. Ao final, a competição que estava entre Tati e Erasmo foi decidida quando a funkeira derrubou o último saquinho do modelo fitness. Antes disso, Erasmo falou para Tati que ficaria feliz se ela ganhasse e Rico então falou: "Perder R$15 mil ninguém tá feliz não, gato". Erasmo corrigiu: "R$15 mil não, é R$5 mil".

Rico comemorou a vitória de Tati para novamente provocar Erasmo, mesmo tendo brigado feio com a funkeira nesta tarde. Erasmo revidou: "Falsão, falsão" e Rico respondeu: "Falso não".