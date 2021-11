Rico acusa Day por falas preconceituosas em A Fazenda; vídeo

"Preconceituosa e vou falar no ao vivo, viu. Vou falar no ao vivo que você não gosta de mulher musculosa. Quero ver se a edição vai tirar. Não gosta de peles escuras também. Vou falar e tem vídeo que meu ADM vai pegar você falando pra mim na mesa. Peles escuras que você não gosta, né? Que não é legal para fazer foto, não foi isso? E mulheres musculosas, foi isso, não foi? Meus ADMs vão pegar tudo, linda", disse Rico.

"Nada. Tô tranquilo. Só tô um pouco alto", contou o peão ao contar que exagerou no álcool. "Ele quer arrumar briga com alguém. É óbvio!", gritou Dayane Mello.

A festa desta sexta-feira (12) foi marcada por barraco entre Rico Melquiades e Dayane Mello durante a 9ª festa de A Fazenda 13. O humorista discutia com Valentina Francavilla, quando começou a discutir também com a modelo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.