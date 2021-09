Record confirma Lary Bottino em ‘A Fazenda 13’

Segundo o Notícias da TV, ela deve entrar na sede do programa nesta sexta-feira, 1º. Ela já está confinada para o reality show, mas obviamente já tem informações externas devido aos primeiros dias do programa.

Laryssa Bottino, ex-De Férias com o Ex, está confirmada em “A Fazenda 13”. A RecordTV divulgou a informação no Balanço Geral desta quarta-feira (29).

