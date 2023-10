Radamés detona Lucas em A Fazenda: 'forçado'

Radamés detonou as atitudes de Lucas em A Fazenda. O atleta conversou com Cezar Black e Shayan, nesta segunda-feira (30), e analisou o comportamento do peão.

Radamés começou o assunto. "São coisas que você vê que é forçado". Em, seguida, ele criticou Lucas por ter levado uma foto de Jojo Todynho, ex-mulher, para o confinamento. "Separou, brigou, foi na internet, quebraram o pau na internet. Aí ele entra na casa e traz a foto da mulher no casamento?".

Black também opinou. "Não bate, não é compatível".

Radamés citou também que ele comentou ter um relacionamento fora da casa. "No ofurô, ele disse que estava ficando com uma cantora famosa lá fora, não quis falar quem era, que ela estava esperando ele. E chega aqui ele fica com a mulher (Jaque)?"

"Ela reclamou outro dia: 'Ficou comigo, diz que tem uma pessoa lá fora, não tem nada a ver'. Você vê que tens uns negócios que não sabe se é mentira ou verdade", desabafou.