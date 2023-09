Radamés aconselha Yuri após roça: 'Hora de ter humildade'

Yuri respondeu "A gente não quer parecer soberba, mas a gente quer que [gente do nosso grupo] ganhe. Acho que faltou empatia do nosso lado."

Radamés deu um conselho para Yuri Meirelles e WL Guimarães após a roça que terminou com a eliminação de Nthália Valente. O jogador de futebol sugeriu que o grupo dos crias recalcule a rota em A Fazenda 15 e repense as atitudes.

