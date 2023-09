Rachel e Jenny discutem durante 1ª dinâmica de Hora do Faro; vídeo

"Recebo numa boa, não é ela que vai me tirar é o público", respondeu Sheherazade. Questionada sobre seu relacionamento com Jenny, Rachel respondeu: "Nunca tive um relacionamento com essa pessoa, não sabia como ela era uma pessoa bombástica e problemática."

Rachel e Jenny discutiram durante a primeira dinâmica no programa a Hora do Faro, neste domingo (24), em A Fazenda.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.