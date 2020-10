Quem enviou o carro de som para Mirella? Veja o que especula os internautas

Não se fala em outra coisa nas redes sociais: o carro de som enviado para Mirella nesta terça-feira (27) em A Fazenda. Na mensagem, a funkeira era alertada sobre Biel e Juliano.

Após o episódio, os internautas começaram a especular sobre quem teria enviado o carro de som, que horas depois circulou nas redes que se tratava de um 'paredão' gigante.

Primeiro houve rumores que teria sido os fãs de 'Sterella', shipper criado com os nomes de Mirella e Stefani Bays, já que na mensagem avisava para a cantora somente acreditar nas palavras da colega de confinamento.

Horas depois, circulou no Twitter, que o dono do 'paredão' seria um amigo da MC e do ex Dynho Alves. Alguns fãs, inclusive, compararam o aparelho com o que foi usado no cenário de um dos clipes do funkeiro.

Dentre as especulações está também a própria assessoria de Mirella, para evitar o 'cancelamento' da peoa. O que foi desmentido por eles no perfil da funkeira: 'Não enviamos e não enviaremos qualquer informação externa para nossa participante", diz o comunicado.