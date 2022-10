Produção invade A Fazenda após pancadaria entre Shay, Tiago e Vini

A produção de A Fazenda 14 invadiu a sede para intervir em uma suposta pancadaria entre Shayan, Tiago e Vini, após o iraniano voltar da roça, na noite desta quinta-feira (20).

Ninjas encapuzados entraram na casa após os peões gritarem que houve agressão entre os homens. Dois rapazes saíram da despensa e se dirigiram até o quarto.

Os peões do grupo B, Kerline, Alex, Babi, Iran, Shayan, Ruivinha de Marte e Deborah ficaram confinados no cômodo, com um ninja em frente à porta do quarto. Já os participantes do grupo A, Deolane, Thiago, Vini, Lucas, Bia, Pétala, André e Moranguinho ficaram na sala da sede. Depois foram para a área externa.

As câmeras do Playplus — serviço de streaming do Grupo Record, foram cortadas e direcionas para a Cabine de Descompressão, com o eliminado Thomaz Costa.