Primeira eliminada: Nathalia é a menos votada com 5,77% e deixa A Fazenda

A apresentadora Adriane Galisteu agradeceu Nathalia pela participação no reality. "Não é fácil, parece muito mais fácil do que é. Foi muito pouco tempo, mas você marcou. Você foi grandona. Deixou a Fazenda mais linda e mais brilhante."

Nathalia Valente foi a menos votada, com apenas 5,77%, e foi a primeira eliminada de A Fazenda 2023. Ela disputava a roça contra Rachel Sheherazade e Lucas Souza, que continuam no jogo. Dessa vez, as porcentagens dos vencedores da roça não foram mostrados.

