Por Dayane, Valentina recusa plano para se livrar da roça em A Fazenda

Valentina Francavilla se negou a participar de plano sugerido por Solange Gomes e Tati Quebra Barraco que querem salvá-la na dinâmica do resta um desde que Erasmo Viana seja salvo por ela em vez de Dayane Mello. A conversa das peoas rendeu durante a madrugada desta terça-feira (05), em A Fazenda, no entanto, a ex-assistente de palco do "Programa do Ratinho", não concordou.

"Ele [Tiago] falou pra mim que ele vai salvar o MC Gui. O MC Gui salva a Tati, a Tati salva eu e falei que queria salvar você. Só que a Tati falou pra mim que ela é fechada com o MC Gui porque são amigos há mais tempo. Que pra eu salvar você, você teria que salvar o Erasmo. Ou o contrário, entendeu?", explicou Solange Gomes.

"Eu vou ter que sair dessa matemática. Prefiro ir para a roça", respondeu Valentina, recuando de entrar no esquema de salvação do resta um. "Por quê?", indagou Solange. "Eu gosto da Day e não posso deixar ela pra salvar o Erasmo, entendeu? Eu vou pra roça porque ninguém me salva no resta um. Ninguém. O único que podia me salvar era o Ti", justificou Francavilla.