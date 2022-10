Pétala ‘entrega’ que peoa é chefe de marca patrocinadora de A Fazenda

Deolane, Vini, Pétala, André, Bia, Tiago e Lucas estavam reunidos conversando quando um assunto abordado por eles intrigou os internautas. Pétala deu a entender que Deolane seria chefe da Betano, marca patrocinadora da Fazenda.

"O que vocês falam tanto de sorteio da sorte? É o que?", perguntou Vini. “É uma casa de apostas”, explicou a advogada.

"Você podia cortar o Thomaz, né? E colocar a gente”, acrescentou o ‘De Férias com o Ex’. "Certeza, já vou mandar cortar. Inclusive, Cadu, se tiver vendo, já corta”, pediu a peoa.

E continuou: "Deixa eu falar uma coisa, Betano, eu vou cortar um monte de gente" e Vini questionou: "Mas você que é... É da sua agência?”. Neste momento, a influencer ‘entregou’ a advogada. “Ela é chefe”, disparou.

A câmera do PlayPlus foi cortada. Ao Splash Uol, a RecordTV emitiu uma nota negando contrato comercial da peoa com a empresa.

"Posicionamento - Betano. A Betano informa que a participante do reality show 'A Fazenda 14', Deolane Bezerra, assim como qualquer outro integrante do programa, não tem e nunca teve contratos comerciais com a empresa. Da mesma forma, reforçamos que a participante também não possui nenhum cargo ou tem qualquer ligação com as decisões e gestão da Betano, no Brasil ou qualquer outro mercado que a empresa atue".