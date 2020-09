Perfil de MC Mirella critica comentário de Biel e defende Jojo Todynho

O perfil de MC Mirella se pronunciou nesta segunda-feira (21) após Biel fazer comparações entre o corpo da funkeira e de Jojo Todynho, além de afirmar que a dona do hit 'Que tiro foi esse' teria inveja da cantora.

Na mensagem os administradores afirmam que não há rivalidade entre as duas e criticam o comentário do peão.

"Corpo nunca foi sinônimo de talento. Sabemos que a Mirella tem o brilho e o talento dela, assim como a @jojotodynho também tem, ambas são cantoras incríveis, com suas carreiras e público consolidados. Não existe rivalidade entre as duas, ao contrário da tentativa falha dos homens da casa. Não toleramos rivalidade feminina e jamais vamos aceitar esse tipo de colocação que diminui uma mulher para exaltar a outra. Deve ser muito difícil lidar com o sucesso de duas mulheres funkeiras estouradas, né? A Jojo tem a estrela dela, e BRILHA MUITO! “Você acha que a Jojo fica feliz de ver a Mirella linda no palco?” Sim! Nós achamos. Comentário infeliz. Não compactuamos com qualquer tipo de ofensa/preconceito a outros participantes!", escreveram na publicação.