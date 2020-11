Peões levam bronca da produção após pedidos de informações externas

Após tentativas de obter informações externas os peões levaram uma bronca da produção de A Fazenda, nesta terça-feira (17). A equipe alertou os confinados e os ameaçou com punições severas, caso tentassem algo do tipo mais uma vez.

"Atenção! A Fazenda é um jogo de confinamento. Não receber informações do mundo externo faz parte da dinâmica. É proibido qualquer tentativa de conseguir ou passar informações do mundo exterior. Assim como tentar combinar qualquer tipo de comunicação com os peões que eventualmente possam ser eliminados", dizia o comunicado lido pela fazendeira da semana, Jakelyne.

"É proibido tentar qualquer forma de comunicação com operadores de câmera, auxiliares, produtores ou qualquer outro membro da equipe. É proibido se comunicar por linguagem gestual ou de sinais, libra, leitura labial ou em outra língua que não o português".

"Caso a produção observe qualquer tentativa de infringir essas regras, a partir deste momento, punições severas poderão ser aplicadas", finalizou.

O recado veio em decorrência de alguns estarem tentando saber como estão sendo vistos pelo público fora do reality, como é o caso de Mirella e Lipe. Recentemente circulou imagens que Biel teria conversado com um membro da produção durante uma festa.