Peões aconselham Tiago após confusão em A Fazenda: 'É de um mau-caratismo'

Os peões do grupo A aconselharam Tiago após as brigas que o modelo protagonizou nesta tarde em "A Fazenda 2022" (RecordTV).

Moranguinho e Vini aconselharam o amigo. "Essa briga de hoje me deixou num mau humor", disse Vini. Morango respondeu: "Eu tô com ranço do Shay". Eles falaram sobre as brigas de Tiago com Shay e também com Pelé hoje.

"Isso são coisas que a gente não precisa se preocupar. Sabe por que? Porque o público tá vendo", disse a peoa. "O cara veio me atacar do nada", disse Tiago sobre Pelé. "Ele veio te atacar do nada de uma maneira muito ridícula, isso que a Moranguinho quer dizer", falou Vini.

A peoa aconselhou o modelo: "O que você precisa perceber é o seguinte: eles já sabem seu ponto fraco. Você é explosivo. Eles vão te provocar até você ser expulso. Então você precisa ser inteligente. Quando você não responder às provocações, eles vão passar como loucos. São eles", disse Moranguinho.

"Eu nem olhei pra ela, não tem interesse nenhum, tá maluco", disse Tiago sobre Babi. "Você nem precisa se explicar sobre isso", disse Vini ao colega. Moranguinho falou novamente sobre Shay: "É perigoso ele ficar de p*u duro e esfregar nelas e elas fazerem assim: 'Ai, amigo, para de brincadeira!'", disse a peoa.