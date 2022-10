Pelé vence prova do lampião em A Fazenda

A prova foi de resistência, e os peões deveriam segurar duas alças pelas mãos numa plataforma que se movia e ficava mais íngreme com o passar do tempo. O poder vermelho do lampião foi revelado: "Escolha uma pessoa da baia. Ela poderá ser votada para a segunda vaga da roça". As quatro peoas que desistiram primeiro da prova formam a nova baia: Moranguinho, Babi, Deolane e Ruivinha.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.