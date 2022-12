Pelé Milflows vence prova e é o novo fazendeiro

"Na quinta-feira, o mais votado vai pegar o caminho pro rancho sozinho. Na sexta-feira, ele vai escolher dois outros peões convidados pra encontrar com ele - ou ela - de surpresa. Lá, eles vão fofocar bastante, vão ver algumas imagens da sede, e, no final da tarde de sexta-feira, os dois convidados vão voltar para a sede sem poder falar nada para os outros sobre o que eles descobriram. Se eles falarem, os três serão penalizados com uma formação de roça relâmpago entre eles. Pense num perigo! O negócio vai ser tipo atuação de Oscar", explicou a apresentadora Adriane Galisteu.

No desafio, os peões precisaram passar por uma cama de gato e resgatar cinco animais de pelúcia. Vencia a prova e se torna o novo dono do chapéu quem resgatasse os animais primeiro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.