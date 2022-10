Pelé machuca Lucas e peão reclama da produção: 'Não fizeram nada'

"Eu fiquei muito chateado. Esperava de verdade que eles fossem fazem algo com ele", finalizou Lucas antes do papo ter o áudio cortado nas câmeras do PlayPlus — streaming da RecordTV.

Na ocasião, a influenciadora deu a entender que Pelé abriu a porta sem querer, esbarrando no ator. "Mas se você sabe que tem alguém atrás da porta... Eu estava buscando remédio, aí você abre a porta com tudo, não é intencional?", questionou o rapaz.

Na madrugada de hoje em "A Fazenda 2022" (RecordTV), durante uma conversa com Bia, Pétala e Tiago, Lucas reclamou da produção do reality show rural.

