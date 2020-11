Pai de Biel diz que Jojo dará 90% do prêmio a DJ Batata se vencer A Fazenda

Um novo bafafá está rolando solto fora de "A Fazenda 12". O pai de Biel está afirmando que caso Jojo Todynho vença o programa, irá ter que dar 90% do prêmio de R$ 1,5 milhão ao empresário, DJ Batata.

Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, DJ Batata, que é ex-empresário de Biel, bloqueou a família do funkeiro no Instagram. Sérgio Rodrigues, pai de Biel, afirma que Batata fez isso por medo de ser exposto.

“Sinto que ele tem receio de nós falarmos umas verdades. Minha esposa o respondeu, o bicho ficou roxo e bloqueou. Iríamos desenvolver em cima disso. Fazer o que?", disse.

Questionado sobre o que seria essa exposição, ele diz que há um combinado entre a peoa e o empresário: “Se Jojo ganhar, ele fica com 90%. Conheço como esse filho de papai trabalha. Ele é patrão, ela é comissionada. Ou seja, 90% dele e 10% dela, simples assim”, disse.

Ainda segundo o pai do cantor, a forma como Jojo trata Biel - a quem ela já disse não querer conversar ou ser amiga - seria um pedido do DJ Batata, que teve desentendimentos com o cantor.

“Ela é uma boa pessoa, pena que é funcionária desse cara”, finalizou.