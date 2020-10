Padre Fábio de Melo defende união civil gay: 'não é uma questão religiosa'

O padre Fábio de Melo comentou sobre a união de casais homossexuais após a defesa do Papa Francisco sobre o assunto.



"Em 2013, eu dei uma entrevista e fui execrado pela ala mais conservadora da Igreja Católica. A união entre duas pessoas do mesmo sexo não é uma questão religiosa, é uma questão civil. É um direito. Sempre considerei uma injustiça e não cabe a mim julgar, não cabe a mim impor regras religiosas ao outro. A questão é do Estado", disse ele durante live com o empresário Marcus Montenegro.

Em conversa, o religioso confessou que há três anos e meio teve uma crise tão grave que até pensou em suicídio.

"Eu não desejo a ninguém passar o que passei. Pensei em me matar várias vezes. Eu tive dois momentos que pensei em suicídio. Nesta época e quando tinha 18 anos. Fazia noviciado, em Jaguará do Sul, Santa Catarina. Durante um ano e meio, eu tive pensamentos obsessivos para morrer", relatou.