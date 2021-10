Noite de eliminação é marcada por barracos e suposta agressão em A Fazenda

"Joga fora, seu vacilã* do caral**. Seu vacilão do caral**", disparou Dynho. "Eu jogo", respondeu Rico. O clima esquentou entre Dynho e Rico que precisaram ser separados pelo restante dos participantes. No entanto, Rico acusou Dynho de tentar lhe dar uma rasteira e pediu para falar com a produção para relatar a suposta agressão.

Tudo começou quando MC Gui fez uma provocação com um jacaré de pelúcia que estava na mão de Dynho. "Esse aqui é o jacaré que vai comer um por um do grupinho", disparou ele. Dayane ouviu a declaração e começou a rebater. "Day, mas ninguém está te incluindo", disse o MC, e a modelo continuou: A gente tem uma cabeça e vocês viram pelos nossos votos que a gente não vota [em conjunto]". Em seguida, Day e Dynho trocaram diversas farpas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.