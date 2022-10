'Não tem diálogo, a gente quer confusão', diz Deolane

A treta envolvendo os colchões da baia segue dando o que falar em "A Fazenda 2022" (RecordTV). Na noite de hoje, Bárbara reclamou de Pétala e Bia para André — e o peão logo foi repassar a fofoca para seu grupo, afirmando que a ex-Paquita queria "dialogar" com as meninas.

Ao ouvir sobre o papo, Deolane logo deu a sua opinião sobre o assunto: "Não tem diálogo! Aqui a gente quer confusão! Aqui a gente gosta de briga".

No papo, a advogada ainda prometeu provocar Babi assim que o sinal da baia tocar. "Vou falar: 'Não vai irritar as novinhas, hein'", brincou. Ontem, Kerline, Bárbara, Pétala e Bia não se entenderam na baia. Antes de dormir, a atriz não gostou de ver que as peoas do grupo rival já haviam decidido em que camas iriam dormir. A ex-Paquita se mostrou irritada com a atitude das participantes e propôs um rodízio de camas, o que não agradou as rivais.