'Não tô aguentando ficar até quinta-feira', diz Thomaz sobre roça

Depois, com Alex e Kerline, ele reforçou o pedido de sair. "Não pode ser dois nossos (na roça), disse Alex. "Irmão, pode. Eu vou estar", disse Thomaz. Alex não gostou: "Thomaz enjoado...", disse o peão. "Eles não vão te eliminar", disse Kerline. Alex, então, respondeu: "Thomaz, deixa a gente também tomar nossa decisão. Você tá impondo o que a gente deve fazer". Thomaz, então, disse: "Tá bom, faz o que vocês quiserem, mas no resta um...", sendo interrompido por Alex. "Tá bom, a gente já sabe. A gente tá sofrendo. A gente tá conversando de boa e você tá surtando, Thomaz", disse o peão.

Thomaz surtou com pessoas do seu grupo ao conversar sobre a roça da próxima terça-feira em "A Fazenda 2022" (RecordTV).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.