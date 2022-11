Naldo se emociona com retorno de André em A Fazenda: 'Não fez nada errado'

"Gente, eu fiquei emocionado. Juro que não queria falar sobre 'A Fazenda', mas obrigada a todos você que me ouviram aqui. Sei que todo mundo entendeu a necessidade do André ficar. Queria agradecer vocês por terem votado para ele ficar", começou Naldo, que ontem pediu votos para André continuar na casa.

Em uma série de vídeos publicada nos stories do Instagram, o cantor apareceu chorando e comentou o ocorrido no programa ao vivo.

