Nadja detona ex-marido D'Black em A Fazenda: 'psicopata'

"Ele levou tudo. Raspou tudo. Me deixou com a mão na frente e uma atrás. A minha sorte, porque eu não tinha condições de trabalhar porque fiquei muito abalada, é que a gente tinha ido pro Japão, lá eu fiz várias presenças em dólar. Eu tinha dólar guardado e até isso ele ficou atrás antes de separar, um dia antes", contou ela aos colegas de confinamento nesta terça-feira (19).

No Paiol de A Fazenda, Nadja Pessoa detonou seu ex-marido, Vinicius D'Black, ao relatar que teria vivido um relacionamento abusivo com o cantor.

