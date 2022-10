Na roça, Tiago se estressa e bate-boca com Tati: 'Posso mandar tomar no c*?

Uma pequena confusão entre Tiago e Tati marcou a madrugada de hoje na sede de "A Fazenda 2022" (RecordTV). Na ocasião, a funkeira parou na frente do modelo quando os dois estavam na cozinha — na tentativa de provocá-lo — e ambos começaram a trocar ofensas. "Vai se f*der! Você vai embora! Sua hora chegou, amor!", disse Tati, referindo-se ao fato de Tiago estar na terceira roça da edição — junto com Deborah e Rosiane.

"Nossa, ta felizinha agora, né? Vai se f*der você!", rebateu o modelo. "Nossa, que medo", ironizou a funkeira. Neste momento Pétala interferiu na discussão e pediu para Tiago ignorar a cantora. "Você tem que respeitar ela! Abaixa a voz, homem não grita com mulher. Só sai de perto", apontou a influenciadora.

"Ué, mas eu não posso falar com ninguém? Ela mandou eu tomar no c*, por que eu não posso mandar tomar no c* também?", disparou o ex-namorado da mãe de Neymar. "Ela parou na minha frente e eu não ia fazer nada? Babaca, louca, drogada", continuou. "Eu estava andando [na cozinha] e a pessoa sabe andar também. Ela parou na minha frente por que? Não tem perna para desviar?", provocou o modelo. Neste momento, Thomaz tentou defender a ex-affair, dizendo que Tiago poderia ter desviado de Tati. Foi então que Deolane saiu em defesa do loiro. "Para de defender ela. Você tá defendendo por que é a Tati, c*ralho. Dá uma segurada. Não sou a favor de homem brigar com mulher, mas quando é o Shay gritando com alguém de cá, ninguém se mete. Deixa o Tiago resolver as coisas sozinho", disse a advogada.