Mussunzinho é o segundo eliminado de 'A Fazenda 13'

Dayane foi a primeira a ser salva da roça e comemorou muito ao voltar para a casa. A peoa foi recebida com abraços de Aline Mineiro, Rico Melquiades e Erika. Já MC Gui não ficou tão contente com o retorno da modelo.

Mussunzinho foi o segundo eliminado de "A Fazenda 13" (RecordTV). Ele foi o menos votado pelo público, com 23,52% dos votos. Bil Araújo e Dayane Mello seguem no reality. Dayane foi a mais votada para permanecer no reality, com 45,92% dos votos. Bil recebeu 30,56% dos votos.

