Mussunzinho diz que Borel estava com ‘capiroto’ no corpo e podia ter machucado cavalo

Mussunzinho desabafou sobre o surto de Nego do Borel na madrugada deste sábado (18). A situação aconteceu após o ator reclamar que não estava conseguindo dormir com a conversa entre o cantor e Dayane Mello. Mussunzinho contou a Victor Pecoraro que se preocupou com o cavalo Colorado, que estava junto ao grupo no momento do surto de Nego, gritava e atirava objetos no local.

Credits:

(TV RECORD // PLAY PLUS)#AFazenda13

Mussunzinho: "Estávamos com dois animais ali dentro (Nego e Colorado), um era bem mais tranquilo q o outro. Jogando balde, poderia ter machucado o bicho. O cavalo podia se assustar e tentar pular a cerca, foi questão de segundos. pic.twitter.com/0LA83iGhsi — (@Eu_simplesment) September 18, 2021

“Foi muito desagradável, eu me senti mal pra cacete porque senti que a qualquer momento podia jogar uma merda. O cara tava jogando as coisas, tava com um animal ali dentro. Tinha um cavalo [ao lado] e ele [Nego] tava com o capiroto no corpo. Tinha dois animais, só que um [o cavalo] era bem mais tranquilo. Podia ter machucado o cavalo, ou o cavalo se assustar e pular a cerca, foi questão de segundos”, desabafou.

“E ele tava de um jeito que ele me chamou pra resolver no braço, mano?”, continuou, indignado com o surto do colega.

Antes de ter dado o “surto”, Nego do Borel foi acusado por internautas de assediar Dayane Mello, tentando beijá-la e após ela recusar, passando a mão nos seios da modelo.