Moranguinho diz que não se identifica com o grupo B: 'Eles falam de sexo'

Na sede de A Fazenda 14, nesta sexta-feira (25), Moranguinho explicou às aliadas que não se identificou com os peões do grupo B.

"Eu falei isso que a galera fica questionando porque eu tava com vocês e as pessoas viajam. Eu não tenho afinidade com o pessoal. "Eles falam de sexo, nomes e coisas que eu não gosto. Não me identifico e é diferente. Eu estou do lado das pessoas que eu me identifico", disse a dançarina ao relembrar uma conversa que teve com André.