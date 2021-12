Mileide Mihaile é eliminada com 32,38% em disputa acirrada em A Fazenda

Mileide Mihaile foi eliminada, nesta quinta-feira (09), com 32,38% dos votos de A Fazenda 13. Ela foi a menos votada pelo público em uma disputa acirrada com Solange Gomes, que recebeu 32,48% dos votos, e Aline Mineiro, a mais votada pelo público, com 35,14%.

"É um jogo que às vezes você se perde mesmo, depois tem que voltar. Você confia muito, depois se decepciona. Às vezes acha que tá certa, tá errada. É muito difícil ficar muito tempo... É a primeira vez que fiquei longe do meu filho. Isso me pegou pelo pé e me virou de ponta cabeça", disse Mileide ao se despedir do reality.