Medrado toca sino pela 2ª vez em A Fazenda e equipe pede energias positivas

Medrado tocou o sino de “A Fazenda 13” pela segunda vez nesta quarta-feira (22), A funkeira ficou abalada após a briga com Rico Melquíades.

Na primeira vez que a funkeira tocou o sino - que serve tanto para pedir para sair do programa quanto para falar com a produção por outros motivos -, a equipe afirmou que ela apenas pediu informações sobre um cavalo. Antes, ela havia desabafado com Aline Mineiro, afirmando que queria sair.

Já na segunda vez, ela ameaçou sair do programa. A assessoria da cantora pediu energias positivas e afirmou que ela não está bem psicologicamente, por estar com problemas pessoais.

“Medrado voltou para sede! Mas, continuem mandando energias positivas. Ela entrou com alguns problemas pessoais (quem acompanhou, viu que ela fez stories chorando no pré-confinamento antes de pegarem o celular) somados à pressão do jogo, devem estar deixando ela muito abalada.”, afirmou a equipe. “De fato, ela não entrou bem no reality. Muitas coisas aconteceram antes e o psicológico estava um pouco abalado. Continuem mandando boas vibrações! Essa é uma chance única na vida dela.”.

Outro detalhe do toque do sino foi que telespectadores do Pay Plus ficaram irritados com a Record por cortar as câmeras no momento da ação. A Record afirmou que o público deverá assistir A Fazenda hoje para saber o que aconteceu.