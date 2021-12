MC Gui enfrenta Aline, Bil e Marina na roça especial de A Fazenda 13

MC Gui escolheu enfrentar Aline, Bil e Marina na roça especial formada, neste domingo (12), em A Fazenda. Ele venceu a última prova do reality juntamente com Dynho e, por isso, puderam escolher com quem disputariam a preferência do público para permanecerem na briga pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.