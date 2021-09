MC Gui e Erika batem boca e dançarina dispara: 'Acha que é o dono da razão'

Erika protagonizou uma discussão com MC Gui em "A Fazenda" (RecordTV) por causa de opiniões sobre prêmios de provas. Durante a semana, o funkeiro se incomodou com o fato de a dançarina ter dito em forma de brincadeira que Bil Araújo "roubou" o prêmio de R$ 7 mil dela. Hoje, o MC resolveu dar sua opinião e gerou o bate-boca. Erika não admitiu que o peão julgasse errada sua decisão de escolher entre dinheiro e imunidade. Na confusão, MC Gui acabou revelando que já estava descontente com algumas atitudes da fazendeira há alguns dias.

A briga revelou para Erika um assunto que já está rolando na sede desde quando ela assumiu o posto de fazendeira da semana: sua prepotência na visão de peões como o próprio MC, Mussunzinho, Bil e Erasmo. A peoa sentou com alguns deles para que pudesse entender as opiniões e se justificou pelas atitudes, dizendo que nunca foi sua intenção mandar em ninguém. Com os ânimos mais calmos, MC Gui a pediu desculpas por ter se exaltado. A ex-bailarina do Faustão ficou bastante abalada e, já no quarto, caiu no choro e foi acolhida por Aline, Marina e Gui Araujo.