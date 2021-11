MC Gui detona produção após peões sofrerem punição em A Fazenda; vídeo

Irritado com o castigo, MC Gui esbravejou que Mileide Mihaile não estava conversando com ninguém e classificou a atitude da produção como uma forma de causar no confinamento.

"Como assim, velho? A mulher tava quieta. Independente da punição, eu vou me importar só pela tiração. Vou discutir feio se meterem o louco, tá tirando. Não, eles tão tirando a favela. 'Cê' é louco, tá tirando. A Mileide tava deitadinha e não falando nada. Foi igual à punição do Gui [Araujo], tava todo mundo conversando e ele só tava perto se secando, e o cara deu punição", reclamou o cantor.

Punição! Os peões estão causando no pós-festa e já foram punidos. Assine o @sigaplayplus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 9 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/xkrSVMr2sY

