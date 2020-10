Mateus e Luiza Ambiel batem boca durante prova em 'A Fazenda'

Mateus Carrieri e Luiza Ambiel se desentenderam durante o sorteio da Prova de Fogo de "A Fazenda 12", neste domingo (18). A briga começou após Marcos Mion questionar se alguém o decepcionou dentro do jogo.



Sincero, o participante disse que Luiza foi quem lhe desapontou, explicando os motivos da situação. A colega se irritou com a declaração e respondeu às críticas: "Eu também acho que a atitude dele me decepcionou. Ele perguntou se eu tinha falado, eu disse que tinha. Ele virou e falou assim: ‘Que feio’. Eu falei: ‘Feio? Você acha que falar é mais feio do que ouvir as coisas e ser conivente com isso?’. Isso para mim é muito feio.



mateus x luiza - parte 2 pic.twitter.com/lgVX2yrzCJ — ma ri. (@acostumadinha) October 18, 2020

Ele várias vezes sentado aqui na cozinha, falou mal do Biel para mim. Ele sempre falou para mim assim: ‘Minhas filhas sempre me alertaram. Pai, entra lá e não fala com ele, porque ele é um mala. Pai, não conversa com ele’. Foi, ou não foi?”.

Mateus, em seguida, pediu direito de responder à colega, e Mion deixou: “Eu falei: ‘Para quê você foi falar?‘. O meu pensamento foi sobre por que foi envenenar o Biel naquele momento que ele tava voltando da roça, querendo comemorar. Eu aprendi nos meus 53 anos, se a gente não tem alguma coisa boa ou positiva para falar, é melhor ficar quieto. E se você quisesse tomar partido do Biel, você deveria falar na hora que o Mariano falou aqui na casa”.