Mateus Carrieri trabalhou como entregador de comida durante quarentena

Enfrentando a roça com Mirella e Luiza Ambiel em "A Fazenda 12", Mateus Carrieri contou como estava a sua vida antes de entrar no programa, e surpreendeu os internautas com o fato de que trabalhou como motoboy, entregando comida em meio à pandemia da Covid-19, em que muitos estavam em quarentena.



O ator de 53 anos disse que não aguentava ficar em casa sem fazer nada, e por isso, aceitou o trabalho. Com isso, várias fotos do ex-galã trabalhando como motoboy passaram a circular na internet, com telespectadores o exaltando.

Também em "A Fazenda", alguns dias atrás, Mateus desabafou sobre como ter participado de filmes pornô atrapalharam a sua carreira. Ele não acredita que tem chances de ganhar o programa, mas vê o reality show como uma nova oportunidade de mostrar como é um cara legal, além de ganhar "um dinheirinho com provas e publicidade".