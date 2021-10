Marina se descuida e peões sofrem punição em 'A Fazenda 13'

"Segundo a página quatro do manual da baia, não é permitido levar para a baia qualquer outro item que não esteja na lista. Exemplo: alimentos, bebidas, roupas de cama, travesseiro, toalha e utensílios domésticos, etc. Durante a permanência na baia, as roupas e itens de cada um devem sempre ficar dentro dos respectivos baldes. Pelo descumprimento desta regra, o grupo todo será punido com 72 horas sem gás.", disse o influenciador.

Olha o gás! Não tem! Mais uma punição para a sede depois de @marinaferrariof ter deixado o balde já na Baia e, portanto, não ter descido da sede com ele. Acompanhe #AFazenda pelo @SigaPlayPlus e curta o reality com 9 sinais exclusivos! Acesse o https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/5XcFtoQr3Z

Os participantes de A Fazenda 13 ficarão 72 hpras sem gás. A Marina desceu para a baia sem levar o balde com os mantimentos de higiene e causou a punição por o item ser obrigatório estar com os peões que dormem fora da sede.

