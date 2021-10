Marina e Gui se beijam em festa de A Fazenda; veja vídeo

"Você que dá um beijo nela", afirmou. Bil Araújo no entantou o corrigiu e relatou que o vencedor do jogo escolhia o 'castigo dos perdedores'. "A regra é dele", reforçou Lary Bottino. Gui Araujo voltou sua atenção para Marina Ferrari e deixou claro que não via problemas. "Eu não vou negar", declarou.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.