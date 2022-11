Mãe e irmã de Deolane criticam 'A Fazenda': 'Emissora podre'

Solange e Dayanne Bezerra, mãe e irmã de Deolane, respectivamente, criticaram a produção de A Fazenda pelo fato das músicas da peoa ou de MC Kevin não serem tocadas durante as festas do reality.

"Gente, é muito nojento isso o que eles fazem com a Deolane, né? Todas as festas eles tocam música do Naldo para a Moranguinho. Eles sabem da história da Deolane com o Kevin, o quanto ela o amava e o quanto as músicas dele fazem sucesso... E não têm a decência e a dignidade de colocar uma música dele para ela ouvir", disse Solange no Instagram.

"Que emissora podre! Que emissora lixo", concluiu a mãe de Deolane. Dayanne também comentou sobre o assunto e disse que músicas de todos os participantes, menos a de Deolane.