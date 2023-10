Lucas vence Prova de Fogo após Yuri ser desclassificado; vídeo

Com a mudança, Lucas e Henrique saíram da Baia e deram a vez para Yuri que puxou Shay com ele. A formação atualizada da Baia agora é: Cariúcha, Radamés, Yuri e Shay.

Os peões foram reunidos na sala e comunicados de uma infração durante a disputa: "Depois de uma avaliação detalhada da prova, foi detectada uma infração. O Yuri foi alertado pela Galisteu que não poderia pegar todas as chaves de uma só vez até as caixas de força. Nesse momento, ele deixou uma das chaves transportadas indevidamente em cima de uma caixa. Ela foi usada na sequência, quebrando uma das regras da prova. Por isso, o Yuri foi desclassificado e o vencedor passa a ser o peão com o segundo menor tempo, Lucas".

