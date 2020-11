Lucas Selfie é eliminado com 26,45% em 'A Fazenda'

O eliminado desta quinta-feira (12) foi o Lucas Maciel, com 26,45% dos votos do público. Ele enfrentou a Jojo Todynho e Raissa Barbosa na 9ª roça de 'A Fazenda 12'.



Jojo Todynho foi a primeira a ser salva da roça e liberada para voltar pra sede. Ao anunciar a eliminação do youtuber, o apresentador Marcos Mion disse: "Selfissa, casal responsável por tantos momentos individualmente e juntos, vai se separar agora. Quem continua no jogo é você, Raissa Barbosa.