Lucas revela que fez aula de letramento racial: 'para não errar ao influenciar pessoas'

Lucas afirma que não começou a estudar para entrar em A Fazenda: "Isso aqui não é para o jogo A Fazenda. Isso daqui é como influenciador digital. Porque a partir do momento que eu virei influenciador digital, acredito que eu tenha que buscar coisas, para eu fomentar meu conhecimento, para não errar a partir do momento que influencio pessoas".

A dinâmica consistia em dizer qual jogador você quer levar pra vida e qual você quer que volte pra casa. Na vez do ex de Jojo Todynho, ele escolheu Shay como a pessoa para voltar para fora do programa. Durante a discussão, Shay fala que Lucas fez coach. "Não fiz coach. Faço terapia há 6 meses para tratar uma depressão", explica Souza. O militar revela que estuda letramento racial. "Eu faço aula de letramento racial há 1 ano", conta. Depois, ele explica o que são essas aulas. "Pra quem não sabe, letramento racial fala das importâncias das causas sociais, a importância do movimento negro, importância do movimento LGBTQIAPN+ e fala de causas sociais", diz.

. @lucassouzaofl conta que faz aula de letramento racial e que não fez coach para entrar no reality Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 6 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/2DbtnwEYhJ

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.