Lucas e Márcia fazem as pazes após discutirem na formação da roça

Depois do programa ao vivo, a peoa disse que o militar estava tentando a prejudicá-la. Ela chorou e foi consolada por André. Márcia: "Todo mundo está me zoando!" Lucas: "Pronto, agora vão me colocar como o vilão da história. Quinta-feira, se eu sair, já sabem o motivo." Em seguida, Lucas negou a intenção de prejudicar Márcia e pediu desculpas. Lucas: "O povo está passando a mão nas atitudes ruins que eles tiveram. Aí a pessoa tá chorando aqui como se eu fosse a pessoa mais maldosa do mundo" Márcia: "Vamos acabar esse assunto! Eu te desculpo, levanta a cabeça! Não vamos brigar! Eles querem que a gente brigue e eu desculpo você. Eu chorei só de raiva do pessoal. Eu adoro você!".

Lucas e Márcia Fu fizeram as pazes em A Fazenda 2023 (Record) após se desentenderem durante a formação da 7ª roça, no programa ao vivo. Na formação da berlinda, Lucas chamou Márcia de "incoerente" e acusou a ex-jogadora de vôlei de querer criar um novo grupo.

