Lucas e Cariúcha batem boca por limpeza em A Fazenda

"Oh, Cariúcha, teu óculos tá ali no meio da sala, tá? Se ficar lá, eu vou jogar na piscina", disse o influenciador. A cantora rebateu: "Joga, Lucas! Joga! Quero ver tu jogar". Lucas disse que apontou porque ela falou a mesma coisa dele. "Você quer falar dos outros e faz igual". Cariúcha se irritou: "Vai pro inferno". Lucas finalizou afirmando que ela não era a dona da casa. Na sequência, os dois se encontraram no quarto e conversaram em clima ameno. A cantora brincou ao vê-lo arrumado as coisas. "Tá vendo como aprendeu?".

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.