Lucas diz que pode estar com covid-19: 'Não sinto cheiro ou gosto'

"Tô com medo de ser covid... É preocupante, pode passar para os outros", disse Lucas. "Ninguém aqui entrou com [covid], não tem como você estar", opinou Deolane.

Lucas conversou com Deolane e Moranguinho durante a madrugada desta quarta-feira (05) e disse estar com medo de estar com covid-19. Ele afirmou que não está sentindo cheiro ou gosto dos alimentos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.