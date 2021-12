Liziane Gutierrez joga Lary Bottino em mesa durante festa de A Fazenda

A RecordTV exibiu os detalhes da confusão e a apresentadora Adriane Galisteu explicou que a produção de "A Fazenda 13" decidiu retirar Liziane Gutierrez do evento com todos os peões.

A festa final de A Fazenda 13 reuniu todos os participantes da edição, nesta terça-feira (14), e deu o que falar com a expulsão da ex-peoa Liziane Gutierrez. Ela disparou ataques contra Valentina Francavilla, Erasmo Viana, Gui Araujo e Dayane Mello, mas quem levou a pior foi Lary Bottino que foi jogada em cima de uma mesa do evento após criticar as atitudes de Lizi.

