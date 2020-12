A Fazenda: Lipe se descuida, mostra parte íntima e web reage: 'minúsculo'

Lipe Ribeiro entrou para a lista dos que se 'descuidaram e acabaram mostrando demais' em A Fazenda. Nesta segunda (30), o peão foi se trocar na baia e ao dar uma ajeitadinha na cueca acabou tendo a parte íntima filmada pelas câmeras do reality da Record.

O vídeo do momento já circula nas redes sociais. Inclusive, os internautas estão comparando o tamanho do pênis de Lipe com o de Mariano, que também já deixou sua parte íntima à mostra.

Veja repercussão na web

​

​