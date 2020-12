Lipe revela cachê que cada ex-peão recebeu para voltar em 'A Fazenda'

O peão Lipe Ribeiro revelou, durante conversa com peões nesta segunda-feira (14), p valor do cachê que os ex-peões para voltarem para "A Fazenda 2020" (RecordTV). O empresário e Lidi falavam sobre o sucesso do programa e que a emissora deve estar fazendo dinheiro.

Lipe, então, disse: "Cada um ganhou..." e fez o número 10 com as mãos e falou depois "140 pau", revelando que a produção pagou R$ 10 mil reais para cada um dos 14 ex-peões. Os 6 últimos peões participaram na tarde de hoje de um amigo secreto com todos os participantes. "Que energia", disse Stéfani, falando o quanto foi bom todos estarem juntos novamente.