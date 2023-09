Lily e Nathália debocham de Rachel Sheherazade

Na noite de sábado (23), vários peões estavam reunidos quando César Black pegou o celular e pediu para Rachel fazer conteúdo para o Kwai. Após a gravação do vídeo de Sheherazade, Lily e Nathália saíram do grupo e foram conversar com Yuri e Laranjinha em A Fazenda 2023.

Com o restante dos 'Cria', as duas peoas confessaram que saíram do grupo por causa de Rachel. "Ai Rachel chegou lá e eu saí saindo não consegui olhar pra cara dela. Uma falsiane", disse a filha de Dudu Nobre. As duas começaram então a reproduzir a fala de Sheherazade com certo deboche. "Ai gente tem que ter paz, harmonia, amor", falou Nathália imitando a jornalista. Lily continuou com a imitação. "Quem tá jogando com o coração", falou ela tentando reproduzir a voz de Rachel.