Lidi revela que é proibido falar de religião em A Fazenda e relembra bronca

Lidi Lisboa revelou aos demais colegas de confinamento que recebeu uma advertência da direção do reality da Record depois que ela e Luiza Ambiel falaram sobre um assunto de conotação religiosa.

A atriz recordou quando a musa da banheira do Gugu insistiu em tocar no assunto mesmo sabendo que isso é proibido na emissora do bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo.

Ainda segundo o Notícias da TV, a câmera da transmissão ao vivo do PlayPlus foi cortada antes da atriz terminar de contar a história.

Rodada de umbanda

No último domingo (20) viralizou um vídeo nas redes sociais em que Jojo Todynho cantava dentro do reality um ponto de pomba gira, entidade das religiões afro-brasileiras que representa a feminilidade e o poder feminino.